Адвокат Кокорина: «Пак очень похож на певца PSY, одно лицо»

Свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Карен Григорян рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным корейским певцом. Он сопоставил его с PSY.

«Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню», — сказал Григорян.

В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: «Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошел. Пак очень похож на него, одно лицо!»

Напомним, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении Пака, Сергея Гайсина и Виталия Соловчука.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»