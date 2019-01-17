«Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне за то, что в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован. Напомним, первая встреча закончилась поражением каталонского клуба — 1:2.

По информации источника, речь идет о защитнике Чуми Брандарис, который заработал 5 желтых карточек за «Барселону Б» и должен был отбыть дисквалификацию.

Согласно статье 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать в матчах других состязаний, в том числе играх за основную команду.

«Барселона» же сослалась на изменение в правилах. Там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где получены, а уже более серьезные распространяются на несколько соревнований.

Напомним, что в декабре 2015 года «Реал» был дисквалифицирован из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Россиянин, сейчас выступающий за «Валенсию», не имел права играть в связи с перебором жёлтых карточек.

Ответный матч между «Барселоной» и «Леванте» пройдет на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 17 января. Начало встречи — в 23:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo