Рауль Рианчо: «C вероятностью 70% «Зенит» выиграет у «Вильярреала». Шансы «Краснодара» и «Валенсии» – 50/50»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, «Зенит» сыграет с «Вильярреалом», а «Краснодар» встретится с «Валенсией».

«С «Валенсией» «Краснодару» может быть трудно, потому что «Валенсия» на данный момент — очень серьезная команда. У нее всегда все хорошо как с тактикой, так и с обороной. Но я знаю, что сейчас у нее есть небольшие проблемы в атаке — создают много моментов, но не могут забить. Но «Краснодар» — тоже сильная команда, мне очень нравится то, как они играют. Шансы в этом матче – 50/50.

«Зенит» сейчас приобрел сильного нападающего. Это хороший игрок, так как он может и контролировать мяч, и играть в контратаке. В контратаках Азмун — топ-игрок. «Зенит» вообще основательно усилился в это трансферное окно.

Сейчас у «Вильярреала» трудности в чемпионате Испании. У них нет проблем с атакой, зато страдает оборона. И я думаю, что с вероятностью 70% «Зенит» выиграет, так как все-таки «Вильярреал» не находится на пике формы», — сказал Рианчо.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24