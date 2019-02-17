«МЮ» готов предложить «Наполи» 90 миллионов фунтов за Калиду Кулибали

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Калиду Кулибали может перейти в «Манчестер Юнайтед» летом. Манкунианцы готовы купить сенегальского защитника за 90 миллионов фунтов (около 103 миллионов евро).

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в приобретении 27-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что сам игрок выразил готовность присоединиться к «Манчестер Юнайтед» летом.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегальский игрок принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в которых отметился 2 результативными передачами. Контракт Кулибали с итальянской командой рассчитан до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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