Арсен Венгер может стать генеральным менеджером в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Клуб хотел бы назначить 69-летнего француза на пост генерального менеджера, сообщает журналист ESPN Джонатан Джонсон.
Стоит отметить, что Венгер по ходу нынешнего сезона несколько раз встречался с главным тренером парижан Томасом Тухелем.
Пока неизвестно, согласится ли Венгер на это предложение или решит продолжить тренерскую карьеру, но «ПСЖ» видит его в руководстве клуба.
Напомним, Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports News