Арсен Венгер может стать генеральным менеджером в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером. Клуб хотел бы назначить 69-летнего француза на пост генерального менеджера, сообщает журналист ESPN Джонатан Джонсон.

Стоит отметить, что Венгер по ходу нынешнего сезона несколько раз встречался с главным тренером парижан Томасом Тухелем.

Пока неизвестно, согласится ли Венгер на это предложение или решит продолжить тренерскую карьеру, но «ПСЖ» видит его в руководстве клуба.

Напомним, Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports News