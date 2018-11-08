Следствие по Кокорину и Мамаеву продлено до 8 февраля

Автор: Роман Шлуинский 0

Мамаев и Кокорин

Срок следствия по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет продлен до 8 февраля 2019 года. Ранее сообщалось, что футболисты будут находиться в СИЗО до 8 декабря 2018 года.

Правоохранительные органы сейчас изучают новые видеозаписи инцидентов с участием футболистов, которые произошли 8 октября.

Сейчас в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим — водителю Виталию Соловчуку, сотруднику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Они должны точно определить характер и тяжесть травм, полученных мужчинами, пострадавшими от футболистов.

Обосновывая необходимость отправить футболистов под арест, следствие указало, что поскольку они совершили в короткий период времени два преступления, то являются «социально опасными для окружающих».

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Кокорина и Мамаева до 8 декабря. Позже им были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Фото: Global Look Press
Источник: Росбалт

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