«Спартак» заработал более миллиарда рублей на продаже билетов и абонементов

«Спартак» подвел финансовые итоги сезона-2017/18. Московский клуб заработал чуть менее 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов, абонементов и VIP-лож.

«Спартак» в прошедшем сезоне продал 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло 994 565 миллионов рублей. VIP-лож по итогам сезона было реализовано 48 на общую сумму 487 804 миллиона.

На телевизионных правах «Спартак» заработал 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доходы от торговых операций составили 227,7 миллиона рублей.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место в РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»