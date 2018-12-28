Массимилиано Аллегри: «Я счастлив в «Ювентусе»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Итальянский специалист возглавляет клуб из Турина с 2014 года.

Ранее сообщалось, что кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера.

«Я счастлив в «Ювентусе». Мы делаем отличные вещи вместе с клубом, и продолжаем в том же духе. Не в последнюю очередь потому, что сейчас только декабрь. До конца сезона еще много матчей», – сказал Аллегри.

«Ювентус» под руководством Аллегри четыре раза стал чемпионом Италии и столько же раз взял Кубок Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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