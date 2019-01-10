Унаи Эмери: «Арсенал» не сможет купить игроков в январе, можем только арендовать»

Автор: Роман Шлуинский 0

Унаи Эмери

Главный тренер Унаи Эмери рассказал про трансферную политику «Арсенала». Он сообщил, что лондонский клуб не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно.

«Арсенал» не сможет купить игроков в январе, можем только арендовать. Не знаю о ситуации вокруг Дениса Суареса. Но, повторюсь, мы можем только брать игроков в аренду.

Знаю, что клуб работает над поиском игроков, которые могут помочь при этом условии. Я в курсе, что это за футболисты, они очень хороши. Но я не могу покупать больше игроков», – сказал Эмери.

После 21 тура «канониры» занимают 5 место в чемпионате Англии, имея в активе 41 очко.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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