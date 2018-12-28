Ольга Смородская: «При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Ильи Геркуса из московского клуба. Она считает, что чемпионство «железнодорожников» по большей части ее заслуга.

«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85% моим.

Мое возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», — заявила Смородская.

Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год. За это время «железнодорожники» стали обладателями Кубка России, в финале обыграв «Кубань» (3:1).

Напомним, ранее президент «Локомотива» Илья Геркус заявил об уходе из клуба.

В текущем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров «Локомотив» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат