Дженнаро Гаттузо заблокировал трансфер Хакана Чалханоглу в «РБ Лейпциг»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо намерен сохранить полузащитника Хакана Чалханоглу в команде. Отмечается, что наставник красно-черных заблокировал трансфер турецкого игрока.

Сообщается, что итальянский клуб согласовал трансфер 24-летнего футболиста в «РБ Лейпциг», а сам Чалханоглу договорился о контракте, но Гаттузо выступил против перехода.

Напомним, турецкий полузащитник перешел в «Милан» из «Байера» 3 июля 2017 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А Чалханоглу провел 17 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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