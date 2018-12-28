Илья Геркус: «Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил об уходе из клуба. 46-летний функционер поблагодарил болельщиков и коллег, сделав заявление об уходе об уходе.

«Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить – большое счастье.

Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики «Локомотива» ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики «Локо» грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали.

Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня «Локомотив» переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.

Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.

Для достижения этих целей требуется консолидация усилий менеджмента, высшего руководства, собственника клуба. Уверен, сейчас она произойдет, и клуб совершит следующий шаг вперед. Ведь все перемены должны быть к лучшему.

Я оставляю «Локомотив» в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков – я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей – лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде – большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем – вы большие молодцы. Юрию Павловичу – отдельный поклон и отдельное спасибо!

Большое спасибо руководству РЖД и Олегу Валентиновичу Белозерову – за эту возможность, за поддержку и доверие.

Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен – будущее принесет новые вызовы и новые победы!

Спасибо и вперед «Локомотив Москва»!», — заявил Илья Геркус.

Напомним, Илья Геркус занял должность президента «Локомотива» 2016 года. За 2,5 года президентства Геркуса «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс