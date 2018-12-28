«Реал» намерен обменять Марко Асенсио на Мохамеда Салаха

Президент «Реала» Флорентино Перес не оставляет попыток приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. «Сливочные» намерены обменять Марко Асенсио на египетского нападающего.

Как сообщают испанские СМИ, президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Босс «сливочных» рассматривает возможность обмена между клубами. По замыслу испанского функционера Мохамед Салах перейдет в «Реал», а в обратном направлении последует полузащитник Марко Асенсио.

Сообщается, что руководство «Реала» недовольно игрой Марко Асенсио. По мнению боссов «королевского клуба», 22-летний полузащитник остановился в развитии, в связи с чем «Реал» намерен расстаться с хавбеком, пока цена на него не начала снижаться.

Отмечается, что капитан «сливочных» Серхио Рамос согласен с позицией руководства по Марко Асенсио и одобрил возможный бартер между «Реалом» и «Ливерпулем».

В текущем сезоне Мохамед Салах принял участие в 20 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами. Марко Асенсио принял участие в 22-х матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: El Gol Digital