Из-за долгов у Роналдиньо изъяли паспорт

У экс-игрока сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо по решению суда был изъят паспорт. Бразилец нанес экологический ущерб строительством склада и рыболовной платформы в запрещенном месте и отказался платить штраф.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были оштрафованы на 8,5 миллионов реалов (2,02 млн евро) в 2015 году за незаконное строительство склада и рыболовной платформы в запрещенном месте (на озере Гуайба), тем самым нанеся ущерб экологии.

Бразилец так и не выплатил штраф, поэтому суд принял решение арестовать его паспорт.

Напомним, 38-летний Роналдиньо завершил футбольную карьеру в январе этого года. Он выступал за такие известные клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В 2005 году бразилец был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». В 2002-м Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte