Диего Марадона: «Месси хотят сделать лидером, но он никогда им не будет»

Автор: Роман Шлуинский 0

Барселона

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. Он считает, что Месси никогда не будет лидером.

«Я люблю Месси всем сердцем. Он – феномен. Его хотят сделать лидером, но он никогда им не будет.

Он навсегда останется в своем спортивном, футбольном и семейном мире», – сказал Марадона.

В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в 16 матчах чемпионата Испании. Он забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ESPN FC

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