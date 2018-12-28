«Зенит» согласен продать Леандро Паредеса за 44 млн евро

Руководство «Зенита» назвало условия, на которых Леандро Паредес может покинуть сине-бело-голубых. Петербуржцы не готовы расстаться с аргентинским хавбеком меньше, чем за 44 млн евро.

Боссы «Зенита» согласны расстаться с Леандро Паредесом. Согласно имеющейся информации, руководство «Зенита» намерено выручить от продажи хавбека Леандро Паредеса не менее 44 млн евро.

Сообщается, что петербуржский клуб не рассматривает вариант с арендой аргентинца.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку сборной Аргентины проявляют «ПСЖ», «Милан» и «Бока Хуниорс».

Напомним, Леандро Паредес 1 июля 2017 года подписал четырехлетний контракт с «Зенитом». За это время аргентинец принял участие в 61 матче в составе сине-бело-голубых, в которых отметился 10 забитыми мячами, а также 22 предупреждениями и 2 удалениями.

Фото: Global Look Press

Источник: La12tuittera