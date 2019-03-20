Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии. Это случилось из-за травмы.

«Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии и вернулся в «Ливерпуля». Игрок получил травму спины и, несмотря на прогресс, достигнутый в последние дни, не сможет принять участие в предстоящих матчах отборочного турнира Евро-2020. 20-летний футболист продолжит реабилитацию в своем клубе», — говорится в сообщении FA.

Напомним, сборная Англии в рамках отбора к Евро-2020 в марте сыграет с Чехией (22-го) и Черногорией (25-го).

Фото: Global Look Press

Источник: TheFA