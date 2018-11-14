Павел Мамаев: «Готов прямо сейчас выйти на волю»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о своем пребывании под арестом в СИЗО «Бутырка». Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря.

— Есть в тюрьме что-то хорошее?

– Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой.

Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

— То есть тюрьмы еще не достаточно?

– Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим, – сказал Мамаев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Московский комсомолец»