Павел Мамаев: «Готов прямо сейчас выйти на волю»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Павел Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о своем пребывании под арестом в СИЗО «Бутырка». Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря.

— Есть в тюрьме что-то хорошее?

– Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой.

Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

— То есть тюрьмы еще не достаточно?

– Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим, – сказал Мамаев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Московский комсомолец»

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