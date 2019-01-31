Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в «Зенит». По информации источника, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Клубам сегодня, с большой долей вероятности, удастся закрыть сделку по переходу 24-летнего иранца, утверждает «Спорт-Экспресс».

Переход хотят согласовать сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы, поскольку срок дозаявки в этот турнир истекает 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Азмун также интересен «Байеру», «Вулверхэмптону» и «Брюгге».

В этом сезоне 24-летний иранец провел 14 матчей в чемпионате России. Он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»