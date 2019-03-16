Премьер-лига. 20-й тур. ЦСКА одолел «Урал» в Екатеринбурге

В матче 20-го тура Российской Премьер-лиги «Урал» принимал ЦСКА. Благодаря голу Фернандеса победу одержали армейцы.
Премьер-лига. 20-й тур
УРАЛ — ЦСКА — 0:1 (0:0)
Екатеринбург. 16 марта.
Стадион: «Екатеринбург-Арена». 17113 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) .
«Урал»: Годзюр, Меркулов (Брызгалов, 46), Поляков, Страннберг, Кулаков, Бумаль, Димитров (Ароян, 85), Араторе, Эль-Кабир, Егорычев, Погребняк (Панюков, 69).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 83), Магнуссон (Набабкин, 54), Бекао, Фернандес, Дивеев, Обляков, Ахметов, Влашич, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.
Гол: 0:1 — Фернандес (75).
Предупреждения: Магнуссон (15), Бумаль (20), Дивеев (30), Набабкин (55).
9 (4) удары (в створ) 9 (4)
10 фолы 20
3 угловые 6
2 офсайды 0
44 % владения мячом 56
В первой половине встречи команды не создали опасных моментов. Во втором тайме активизировались гости. На 74-й минуте момент был у Сигурдссона. Обляков забросил мяч на Щенникова, а тот сбросил на исландца, который пробил выше ворот после касания защитника «Урала». После этого ЦСКА забил. Подачу Облякова с углового замкнул Фернандес.
Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»