Премьер-лига. 20-й тур. ЦСКА одолел «Урал» в Екатеринбурге

В матче 20-го тура Российской Премьер-лиги «Урал» принимал ЦСКА. Благодаря голу Фернандеса победу одержали армейцы.

Премьер-лига. 20-й тур

УРАЛ — ЦСКА — 0:1 (0:0)

Екатеринбург. 16 марта.

Стадион: «Екатеринбург-Арена». 17113 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) .

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Брызгалов, 46), Поляков, Страннберг, Кулаков, Бумаль, Димитров (Ароян, 85), Араторе, Эль-Кабир, Егорычев, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 83), Магнуссон (Набабкин, 54), Бекао, Фернандес, Дивеев, Обляков, Ахметов, Влашич, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Гол: 0:1 — Фернандес (75).

Предупреждения: Магнуссон (15), Бумаль (20), Дивеев (30), Набабкин (55).

9 (4) удары (в створ) 9 (4)

10 фолы 20

3 угловые 6

2 офсайды 0

44 % владения мячом 56

В первой половине встречи команды не создали опасных моментов. Во втором тайме активизировались гости. На 74-й минуте момент был у Сигурдссона. Обляков забросил мяч на Щенникова, а тот сбросил на исландца, который пробил выше ворот после касания защитника «Урала». После этого ЦСКА забил. Подачу Облякова с углового замкнул Фернандес.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»