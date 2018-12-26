Руководство «Спартака» снимет фильм и сериал об истории клуба

Руководство «Спартака» намерено принять участие в съемках полнометражного фильма и сериала об истории клуба. В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев.

Проект носит рабочее название «Лучшие люди страны»: в рамках него также планируется создание мультфильма, документального кино и книги.

«Братьям Старостиным удалось создать частный клуб, который в корне отличался по структуре от всех остальных команд. У «Спартака» уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», — рассказал Бахшиев

Известно, что «Спартак» будет одним из спонсоров проекта, а с 15 января планируется начать его медийное освещение. Набор актеров и платформа, на которой он выйдет, пока держатся под секретом, но Бахшиев рассказал, что к нему планируют привлечь известных болельщиков «Спартака» из творческой среды.

После 17 туров красно-белые идут на 4-м месте, имея в активе 28 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»