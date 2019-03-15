Президент «Наполи»: «У Инсинье нет цены. Он не продается»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о том, что клуб может продать полузащитника Лоренцо Инсинье. Он заявил, что футболист не выставлен на продажу.
«Инсинье не выставлен на продажу. Я не знаю об интересе к Лоренцо.
Он необыкновенный и привлекательный для покупателей игрок. Нормально, если в нем заинтересованы 7, 8, 9, 10 команд.
Но одно – интересоваться им, а другое – выложить деньги на стол. Сначала мы хотим увидеть цвет чьих-либо купюр.
У Инсинье нет цены, иначе мы бы включили в его контракт пункт об отступных.
Он знает, что «Наполи» – это его дом. Мы считаем так», – сказал Де Лаурентис.
В нынешнем сезоне 27-летний итальянец принял участие в 23 матчах Серии А. Инсинье забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com