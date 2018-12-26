ФСБ проверит Дениса Глушакова на предмет дачи взятки полицейским

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков подозревается в даче взятки полицейским. ФСБ проверит 31-летнего полузащитника.

Федеральная служба безопасности России намерена проверить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова на предмет дачи взятки должностному лицу. Согласно имеющейся информации, существуют доказательства вины футболиста.

Сообщается, что представители жены футболиста Дарьи Глушаковой написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

Также сообщается, что в материалах представителей ФСБ имеются и конкретные цифры, и данные доверенного лица футболиста. В ближайшее время данный человек будет вызван на допрос.

Напомним, в настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса и судится по поводу алиментов. Ранее адвокат Дарьи Глушаковой заявил, что Денису Глушакова грозит до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод 170 миллионов рублей с общих банковских счетов.