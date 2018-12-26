Член попечительского совета «Оренбурга»: «Каррера в «Оренбурге»? Ха-ха, это шутки новогодние какие-то?»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слухи о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера. Функционер заявил, что впервые об этом слышит.

«Каррера в «Оренбурге»?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу», — сказал член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин.

Ранее сообщалось, что Массимо Каррера может возглавить «Оренбург».

После 16 сыгранных туров «Оренбург» расположился на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 22 очка.

Напомним, 22 октября пресс-служба «Спартака» объявила об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также впервые в своей истории стали обладателями Суперкубка России.