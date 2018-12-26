Три игрока молодежного состава отправятся с основой «Спартака» на первый зимний сбор

Тренерский штаб «Спартака» намерен дать шанс молодым игрокам во время первого зимнего сбора. С основным составом «красно-белых» в Дубай отправятся вратарь Антон Шитов, а также защитники Илья Гапонов и Артем Мамин.

Согласно имеющейся информации, тренерский штаб московского «Спартака» планирует взять на первый зимний сбор 3 молодых футболиста. Сообщается, что к основной команде московского клуба присоединятся вратарь Антон Шитов, а также защитники Илья Гапонов и Артем Мамин.

В текущем розыгрыше молодежного первенства 18-летний голкипер Антон Шитов принял участие в 8 матчах, пропустив 5 голов. В текущем розыгрыше ФНЛ в составе «Спартака-2» 21-летний Илья Гапонов провел 20 встреч, а Артем Мамин — 15.

Напомним, 9 января подопечные Олега Кононова отправятся на первый сбор в Дубае. В ОАЭ красно-белые пробудут до 16 января, и в последний день сбора проведут товарищеский матч.

После 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-м месте в РПЛ, имея в своем активе 28 очков.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Чемпионат