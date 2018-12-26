Андрей Аршавин: «Во время Евро-2008 я хотел попасть в европейский клуб и делал все для того, чтобы это случилось»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о Евро-2008. Также воспитанник «Зенита» рассказал, как происходил его переход в «Арсенал».

«Во время Евро-2008 я хотел попасть в европейский клуб и делал все для того, чтобы это случилось. Но в тот момент не думал, в какой команде конкретно могу оказаться.

На том чемпионате Европы каждый играл в свой лучший футбол, мы были раскрепощены, свободны и делали то, что хотели. Старались диктовать сопернику свои условия, играя в свой футбол. Я заранее, где-то за месяц-полтора, узнал о том, что поеду на Евро-2008, несмотря на дисквалификацию.

Переход в «Арсенал»? Началось все во время Евро-2008. Деннис Лахтер сказал, что есть такой интерес. В течение полугода были переговоры. В конце 2008-го я оказался в Лондоне. Тогда я впервые встретился с Арсеном Венгером на «Эмирейтс». На встрече были я и мой представитель, Венгер и человек из «Арсенала». Он спросил, как у меня дела, где я себя вижу. Это заняло минут 20, потом мы поднялись к ложам, посмотрели поле. Я пытался пошутить, сказав: «Где здесь мое место?». Но тренер не понял моей шутки. Я понял, что моя реплика была не в тему.

Слова Венгера, которые мне запомнились? «Мне нравится твоя игра. Мы хотим тебя взять», — рассказал Аршавин.

Напомним, Андрей Аршавин в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы-2008. После удачного выступления Аршавин вошел в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала France Football и занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ