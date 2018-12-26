Экс-нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче с «Ливерпулем», в котором ему удалось отметиться покером. Также воспитанник «Зенита» рассказал о том, почему после матча обменялся футболками с экс-форвардом «красных» Фернандо Торресом.

«К тому самому матчу с «Ливерпулем» готовились как обычно, Торреса не боялись. Помню свои ощущения — мы играли вечером, поэтому целый день я лежал в кровати, по телевизору постоянно шел Sky News, и я то засыпал, то просыпался. Потом поехали на игру. Во время разминки на поле мне почему-то показалось, что мы сегодня не должны проиграть. Чувство мяча было очень хорошим.

После матча я заполучил футболку Фернандо Торреса. Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал — в случае с Криштиану Роналду и с Торресом.

У нас игра не получалась, а у «Ливерпуля» все, что они давали вперед, все проходило. По большому счету, в первом тайме мы отскочили. Дворовое словечко? Обычное, футбольное. Мой первый гол вообще не вытекал из логики игры. Четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» — это все вместе: стечение обстоятельств, удача, мастерство. По-другому не могло сложиться. До меня 56 лет назад игрок «Арсенала» смог забить четыре «Ливерпулю», и то в кубковой встрече.

Andrey Arshavin ❤️ Anfield And we ❤️ Andrey Arshavin Fond memories, Andrey — wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo — Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.

После этого я не забивал уже до конца сезона и уехал в отпуск. Вот, что было. А то, что я стал узнаваем, так я и так там был узнаваем, так как был единственным русским. Этот покер просто ввел меня в более высокий статус. Но для меня это не имело большого значения. В моей жизни ничего не поменялось. Говорил ли мне что-то Венгер? Он точно что-то мне сказал, я уже и не помню», — рассказал Аршавин.

Напомним, 21 апреля 2009 года «Ливерпуль» встречался с «Арсеналом» на «Энфилде» (встреча завершилась со счетом 4:4), а российский форвард отметился 4 забитыми мячами. Андрей Аршавин выступал за «канониров» с 2008 по 2013 год. За это время россиянин принял участие в 144-х матчах, в которых отметился 31-м забитым голом и 38-ю голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Видео: твиттер-аккаунт «Арсенала»

Источник: Матч ТВ