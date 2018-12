Экс-нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о матче с «Ливерпулем», в котором ему удалось отметиться покером. Также воспитанник «Зенита» рассказал о том, почему после матча обменялся футболками с экс-форвардом «красных» Фернандо Торресом.

«К тому самому матчу с «Ливерпулем» готовились как обычно, Торреса не боялись. Помню свои ощущения — мы играли вечером, поэтому целый день я лежал в кровати, по телевизору постоянно шел Sky News, и я то засыпал, то просыпался. Потом поехали на игру. Во время разминки на поле мне почему-то показалось, что мы сегодня не должны проиграть. Чувство мяча было очень хорошим.

После матча я заполучил футболку Фернандо Торреса. Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать. Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал — в случае с Криштиану Роналду и с Торресом.

У нас игра не получалась, а у «Ливерпуля» все, что они давали вперед, все проходило. По большому счету, в первом тайме мы отскочили. Дворовое словечко? Обычное, футбольное. Мой первый гол вообще не вытекал из логики игры. Четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» — это все вместе: стечение обстоятельств, удача, мастерство. По-другому не могло сложиться. До меня 56 лет назад игрок «Арсенала» смог забить четыре «Ливерпулю», и то в кубковой встрече.

Andrey Arshavin ❤️ Anfield

And we ❤️ Andrey Arshavin

Fond memories, Andrey — wishing you all the best 😊 pic.twitter.com/gaEDJ7g5Xo

— Arsenal FC (@Arsenal) 9 ноября 2018 г.