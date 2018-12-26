Массимо Каррера может возглавить «Оренбург»

Автор: Михаил Серебряков 0

Каррера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может занять аналогичный пост в «Оренбурге». Напомним, итальянец был отправлен в отставку с  поста наставника московской команды 22 октября. 

Такое развитие событий возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. В случае назначения на пост наставника «Оренбурга» Каррера будет получать € 1 млн в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».

В настоящий момент должность главного тренера «Оренбурга» занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

За два с половиной года у руля красно-белых Каррера завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Чемпионат»

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