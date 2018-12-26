Роман Еременко и Ивелин Попов могут стать игроками «Ростова»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Два футболиста московского «Спартака» могут перебраться в «Ростов». Трансферы могут состояться уже в зимнее трансферное окно. Перейти в стан команды из Ростова-на-Дону может полузащитник Роман Еременко. Также ростовчане рассматривают возможность приобретения хавбека Ивелина Попова, которому «Спартак» разрешил искать новый клуб.

Еще один полузащитник красно-белых – Джано Ананидзе – может на правах аренды перейти в самарские «Крылья Советов».

Руководство «Спартака» официально уведомило Еременко и его представителей, что больше не рассчитывает на него. Такое решение связано с его физическим состоянием.

Роман Еременко перешел в «Спартак» в этом году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний хавбек провёл 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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