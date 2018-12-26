Габриэль Жезус: «Получал травмы, потому что не так усердно работал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал, почему в Англии первое время его сопровождали травмы. Бразильский нападающий предположил, что это связано с тем, что он мало работал над своей формой.

«Защитники в Премьер-лиге мощные, но в в обоих случаях, когда я получал травмы, рядом со мной никого не было. И от этого становилось тяжелее, потому что когда ты получаешь травму не в борьбе, то, скорее всего, это говорит о том, что ты не так усердно работал. Мне нравится футбол в Англии, он сильный и конкурентный», — сказал 21-летний бразилец.

В нынешнем сезоне Жезус сыграл в составе «Манчестер Сити» в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Бразилец стал игроком английского клуба в январе 2017 года. Предыдущей командой нападающего был «Палмейрас» из Сан-Паулу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports