Александр Ташаев может вернуться в «Динамо»

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Ташаев

«Спартак» может избавиться от полузащитника Александра Ташаева. Красно-белые готовы отпустить футболиста в аренду зимой.

В 24-летнем россиянине заинтересовано «Динамо» – бывший клуб Ташаева, за который он выступал до минувшего лета. Тренер «Спартака» Олег Кононов хочет, чтобы у Ташаева была регулярная практика.

Напомним, что Александр Ташаев покинул «Динамо» со скандалом. Он выкупил свой контракт у клуба за 1,5 миллиона евро. Клуб пытался признать этот пункт контракта нелегитимным.

«Динамо» пыталось взыскать с 24-летнего футболиста 400 тысяч евро, выплаченных ему в качестве подъемных, и требовало дисквалификации игрока, однако успехом это мероприятие не завершилось.

Сам игрок позже успешно взыскал с «Динамо» 5 тысяч евро в рамках долга по выплате призовых.

В этом сезоне Александр Ташаев принял участие в 8 матчах чемпионата России, но результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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