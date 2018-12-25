«Атлетико» не отпустит чемпиона мира до конца сезона

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес является объектом интереса многих клубов. Мадридцы дали понять, что игрок продолжит выступать за клуб как минимум до окончания нынешнего сезона.

Как утверждает источник, «Атлетико» уведомили мюнхенскую «Баварию», в которую французский футболист должен был перейти, что не отпустят игрока в зимнее трансферное окно. Таким образом, Эрнандес доиграет в Мадриде сезон до конца.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выразила готовность активировать опцию выкупа 22-летнего защитника за € 80 млн, а сам игрок согласился на переход. При этом руководство «Атлетико» и партнёры по команде пытались уговорить Эрнандеса остаться, однако он не стал менять решение.

Эрнандес — воспитанник «Атлетико». За основную команду «матрасников» он выступает с 2014 года. Минувшим летом игрок завоевал титул чемпиона мира в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»