Дом игрока «ПСЖ» ограбили снова

Автор: Владимир Шевелев 0

Эрик Максим Шупо-Мотинг

Нападающему «ПСЖ» Эрику Максиму Шупо-Мотингу не везет после перехода в парижский клуб. Дом камерунца ограбили во второй раз за месяц.

Инцидент произошел вчера, 24 декабря. На какую сумму был нанесен ущерб и что было украдено, не сообщается.

Ранее дом Шупо-Мотинга ограбили во время матча против «Ливерпуля», 28 ноября. Тогда грабители вынесли из дома ценностей на 600 тысяч евро.

Отметим, что Шупо-Мотинг – не единственный игрок «ПСЖ», дом которого подвергся ограблению. В минувшую субботу был ограблен дом Тиаго Силвы. Он понес ущерб в размере миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник:  Goal

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«ПСЖ» обратился в CAS после решения УЕФА перепроверить соответствие клуба ФФП

Лука Модрич

Лука Модрич лидирует в борьбе за «Золотой мяч»

Зенит

«Зенит» покорил YouTube

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 