Дом игрока «ПСЖ» ограбили снова

Нападающему «ПСЖ» Эрику Максиму Шупо-Мотингу не везет после перехода в парижский клуб. Дом камерунца ограбили во второй раз за месяц.

Инцидент произошел вчера, 24 декабря. На какую сумму был нанесен ущерб и что было украдено, не сообщается.

Ранее дом Шупо-Мотинга ограбили во время матча против «Ливерпуля», 28 ноября. Тогда грабители вынесли из дома ценностей на 600 тысяч евро.

Отметим, что Шупо-Мотинг – не единственный игрок «ПСЖ», дом которого подвергся ограблению. В минувшую субботу был ограблен дом Тиаго Силвы. Он понес ущерб в размере миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»