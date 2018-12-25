Артем Дзюба принял участие в спарринге с бойцом UFC Александром Волковым

Форвард «Зенита» Артем Дзюба и боец UFC Александр Волков провели совместную тренировку по ММА. Тренировка закончилась спаррингом между спортсменами.
⚽Футбол vs 👊🏻ММА
Дзюба vs Волков
Кто кого?
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— UFC Russia (@UFCRussia) 25 декабря 2018 г.
В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 23-х матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами.
Напомним, Артем Дзюба был назван лучшим игроком 2018 года по версии еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press
Источник: UFC Russia