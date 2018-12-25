Станислав Черчесов: «У меня есть готовность работать в сборной. Клубам нет смысла посматривать в мою сторону»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о своем возможном уходе тренировать какой-либо клуб. Также 55-летний специалист рассказал, были ли у него предложения после ЧМ-2018.

«Чтобы позвали на работу в клуб нужна почва. Но если ты такой почвы не даешь…

Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Поэтому я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать.

Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются, а если ты даешь возможность, что это реально, значит, поступают звонки.

И до чемпионата мира, и после него у меня есть готовность работать в сборной, поэтому мне нет смысла посматривать на сторону. И, наверное, нет смысла на меня посматривать.

Если бы ситуация была другой, то с обеих сторон были бы какие-то движения», – сказал Черчесов.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под руководством 55-летнего специалиста сборная России впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Под руководством Станислава Черчесова национальная сборная провела 32 матча, в 11 из которых выиграла, 9 сыграла вничью и в 12 уступила.