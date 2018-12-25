Наиль Измайлов останется генеральным директором «Спартака»

Наиль Измайлов останется и.о. генерального директора «Спартака». Клуб не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.

Согласно имеющейся информации, руководство «Спартака» не намерено приглашать нового сотрудника на должность генерального директора клуба. Сообщается, что боссы красно-белых решили сохранить за Наилем Измайловым пост исполняющего обязанности генерального директора «народной команды».

Напомним, на прошлой неделе было объявлено, что Сергей Родионов перешел на должность спортивного директора, вместо него исполняющим обязанности гендиректора был назначен Измайлов, который также является вице-президентом «красно-белых».

После 17 сыгранных туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. На 1-м месте расположился петербуржский «Зенит», набравший 34 балла.