После Рождества в СИЗО состоится футбольный матч с участием Кокорина и Мамаева

Ева Меркачева — заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Чиновник сообщила, что футбольный матч в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН пройдет после православного Рождества.

Ожидается, что в нем примут участие арестованные футболисты нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее», — сказала Меркачава.

При этом Мамаев и Кокорин не имеют права видеться друг с другом, так как являются обвиняемыми по одному и тому же уголовному делу. Из-за этого они, скорее всего, будут разведены по времени на поле, если не получат специального разрешения.

«Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», — добавила Меркачёва.

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении трех человек в Москве. Суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 февраля 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»