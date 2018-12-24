Форвард «Локомотива» хочет вернуться в родной клуб

Вингер московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан покинет клуб по истечении контракта с «железнодорожниками». Перуанец рассказал о намерении вернуться в родной клуб.

«Я раздумываю над возвращением после истечения контракта с «Локомотивом», такая вероятность существует. Посмотрим, что произойдет, но если все пойдет по моему плану, то, возможно, я вернусь в «Альянсу». Это моя мечта», — сказал Фарфан.

Фарфан попал в систему «Альянсы» в 1998 году, а спустя три года дебютировал в составе основной команды клуба. В 2004 году хавбек перешел в ПСВ, за который выступал до 2008 года.

На протяжении следующих семи лет перуанец защищал цвета «Шальке-04», после чего перешёл в «Аль-Джазиру». В 2017 году Фарфан, пребывавший в статусе свободного агента, присоединился к «Локомотиву», с которым выиграл чемпионат и Кубок России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Peru21.pe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»