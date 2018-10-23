Андресу Иньесте воздвигнут памятник

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий сейчас за японский клуб «Виссел Кобе» получит статую в свою честь. Ее поставят в родной провинции игрока — Альбасете.

«Иньеста представляет ценности общества Альбасете: смирение, простота и трудолюбие», — сказал мэр города.

Статую планируется представить к 2020 году. Она будет размещена в городском парке Альбасете «Абелардо Санчес».

Стоит отметить, что несколько лет назад в честь футболиста уже воздвигли статую в его родной деревне Фуэнтеалбилье.

Напомним, что 34-летний Андрес Иньеста стал автором «золотого» гола в финальном матче чемпионата мира 2010 года между сборными Испании и Нидерландов, который завершился со счётом 1:0. За «Барселону» хавбек выступал с 2002 по 2018 год и выиграл в составе клуба 32 трофея.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana