Нападающий сборной Болгарии может перейти в «Спартак»

Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов может перейти в «Спартак». Как сообщает источник, московский клуб рассматривает 22-летнего болгарского форварда как замену Луису Адриано, который может покинуть «Спартак».

Прошлой зимой болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов советовал клубу обратить внимание на Десподова, назвав его самым большим талантом Болгарии.

Сообщается, что ЦСКА хочет выручить за форварда 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Десподова 8 голов в 16 матчах чемпионата Болгарии. Всего в 79 матчах за ЦСКА нападающий забил 24 гола и сделал 26 голевых передач.

В Лиге наций футболист забил 1 гол в 4 матчах за сборную Болгарии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportal.bg

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»