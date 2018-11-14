Хосеп Гвардиола посетил базу «Баварии»

Автор: Роман Шлуинский 0

Хосеп Гвардиола был в среду в своем бывшем клубе в Мюнхене. Главный тренер «Манчестер Сити» прибыл в «Баварию» в 11 часов вместе с менеджером команды Кэтлин Крюгер. 

Сообщается, что тренер отправлялся в Барселону и заехал в Мюнхен, чтобы просто сказать «привет» своим друзьям в «Баварии». Хосеп посетил Совет мюнхенской команды и заглянул в офисы со многими другими сотрудниками.

Стоит отметить, что у Гвардиолы есть квартира в Мюнхене, поэтому он мог себе позволить заехать в немецкий город.

Напомним, испанский тренер 3 раза выиграл с «Баварией» чемпионат Германии, а также 2 раза Кубок.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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