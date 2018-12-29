Василий Кикнадзе — новый гендиректор «Локомотива»

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 19 октября 2018 г.

Стало известно, кто станет новым генеральным директором «Локомотива». Им будет Василий Кикнадзе.

«По итогам прошедшего заседания совета директоров футбольного клуба «Локомотив» было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового фэйр-плей.

Вместе с тем, совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Напомним, Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива» накануне. Он работал в клубе с 2016 года. Ранее Илья занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина. «Железнодорожники» при Геркусе стали чемпионами России по итогам сезона-2017/18, а также завоевали Кубок России в сезоне-2016/17.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Локомотива»

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