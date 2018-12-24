Владимир Быстров: «Когда на всех углах говорят о победе в Лиге чемпионов с набранными под эту задачу бразильцами и аргентинцами, то о какой молодежи может идти речь?»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об отсутствии собственных воспитанников в «Зените». 35-летний вингер считает, что виной тому деньги и амбиции сине-бело-голубых.

«Смена» всегда славилась своими воспитанниками. Когда мы увидим в «Зените» таких футболистов, как Быстров, Денисов, Радимов, Аршавин, Малафеев? Школа как работала, так и работает. Проблема в том, что то голландская система обещает подготовить новых талантливых игроков, то испанская, то немецкая… На мой взгляд, надо взять за основу свою собственную идею и с ней двигаться вперед.

Когда у «Зенита» стали появляться огромные деньги, на своих воспитанников перестали обращать внимание. Если раньше футболиста можно было не просто вырастить и заиграть в главной команде, но и с выгодой продать, как получилось со мной, то сейчас в этом необходимости нет. Поэтому своим воспитанникам и стало сложно пробиться в состав.

Плюс изменились задачи. Раньше было время на адаптацию в дубле, к «основе» нас подтягивали постепенно, поскольку перед «Зенитом» не было задачи непременно выиграть золотые медали, хотя мы всегда хотели это сделать.

Теперь же никто не станет терпеть ошибки молодых. Дай им время — они, возможно, раскроются, но когда на всех углах говорят о победе в Лиге чемпионов с набранными под эту задачу бразильцами и аргентинцами, то о какой молодежи может идти речь?», — рассказал Владимир Быстров.

Напомним, Владимир Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005, а также с 2009 по 2014 годы. За это время вингер провел за сине-бело-голубых 197 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами. В составе петербуржского клуба Быстров стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, а также выиграл Кубок Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: sportsdaily.ru