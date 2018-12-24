Неманья Матич: «Сульшер сказал нам больше атаковать, быть более опасными»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о работе с Оле-Гуннар Сульшером. Сербский хавбек также поделился мнением об уходе Жозе Моуринью.

«Сульшер команде всего два дня, но мы уже несколько раз с ним разговаривали. Он сказал нам больше атаковать, быть более опасными, больше двигаться и бороться за каждый мяч. Нам удалось сделать это в матче с «Кардиффом», мы счастливы.

Уход Моуринью? Это футбол, такое бывает. Не только тренер виноват в плохих результатах, но нам надо идти дальше и продолжать бороться за клуб», – заявил Матич.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Норвежский специалист дебютировал в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Кардифф Сити», в котором «красные дьяволы» одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Отметим, что «МЮ» впервые после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году сумел забить 5 голов в одном матче.

После 18 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» расположился на 6-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com