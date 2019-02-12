Златан Ибрагимович: «Кто бы ни победил, моя команда продолжит участие в Лиге чемпионов»

Автор: Роман Шлуинский 0

Златан Ибрагимович

Экс-игрок «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящей встречи команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шведский футболист заявил, что какой бы клуб не победил, он останется в выигрыше.

«ПСЖ» предстоит сыграть против команды, которая находится в хорошей форме. «Манчестер Юнайтед» может победить кого угодно. Если бы меня спросили до сегодняшнего дня, то я бы ответил, что фаворитом в этом матче будет «ПСЖ». Но сейчас на этот вопрос ответить трудно.

Я думаю, что шансы французского клуба на победу чуть больше из-за игроков, которые есть в их составе. Но независимо от того, кто победит, я останусь в выигрыше. Кто бы ни победил, моя команда продолжит участие в Лиге чемпионов», – сказал Ибрагимович.

Напомним, Златан Ибрагимович выступал за обе команды. Швед играл за парижский клуб с 2012 по 2016, за манкунианцев — с 2016 по 2018.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» состоится сегодня, 12 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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