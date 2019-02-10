Леонарду Жардим: «Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) ответил на вопрос о травме полузащитника монегасков Александра Головина. Напомним, российский футболист был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.

«Рефери не увидел нарушение против Головина, игрок «Монпелье» даже не получил желтой карточки. Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок», — сказал Жардим.

Александр Головин перешел в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Eurosport.fr

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