Леонарду Жардим: «Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) ответил на вопрос о травме полузащитника монегасков Александра Головина. Напомним, российский футболист был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.

«Рефери не увидел нарушение против Головина, игрок «Монпелье» даже не получил желтой карточки. Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок», — сказал Жардим.

Александр Головин перешел в «Монако» прошлым летом из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport.fr