Главный тренер «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию о том, что Сердар Азмун перейдет в клуб

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун не перейдет в «Трактор Сази». Главный тренер иранского клуба Мохаммад Тагави опроверг заявление о том, что 24-летний нападающий перейдет в команду.

«Сердар – большой игрок и футболист национальной сборной. Никаких новостей о его переходе в «Трактор» нет. Насколько я знаю, нет никаких разговоров о его трансфере. [Что касается фото,] они встречались с владельцем клуба несколько месяцев назад. Никаких новостей по этому поводу нет», – сказал Тагави.

Напомним, ранее Islamic Republic News Agency (IRNA) сообщало, что 24-летний форвард уже договорился с новым клубом, а трансфер оформят после Кубка Азии.

В сети также распространили фото, возможно, с представителями «Трактор Сази». Азмун держал в руках шарфик с символикой клуба.

В данный момент Сердар Азмун находится в расположении национальной команды Ирана. Контракт 24-летнего нападающего с «Рубином» действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне иранец принял участие в 14 матчах РПЛ. Он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.