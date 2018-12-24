Фернандиньо отказывается ехать в сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии. 33-летний хавбек попросил главного тренера национальной команды Тите не вызывать его на ближайшие матчи.

Причиной послужили угрозы, поступавшие в адрес Фернандиньо и его семьи после окончания ЧМ-2018.

Полузащитник «Сити» забил в свои ворота в проигранном четвертьфинале с Бельгией. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу европейской сборной, а болельщики сборной Бразилии посчитали Фернандиньо одним из виновников поражения.

«Фернандиньо – первый игрок, которого я хочу вызывать. Но его семья столкнулась с жестокостью болельщиков. Он пообещал родственникам, что больше не вернется», – прокомментировал ситуацию Тите.

Дебют Фернандиньо в сборной Бразилии состоялся в августе 2011 года. Полузащитник провел 49 игр и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: El Espanol