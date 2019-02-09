Эдинсон Кавани получил травму в матче «Бордо»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Встреча закончилась победой парижан — 1:0.

В концовке первого тайма уругваец покинул поле. Втором тайм вместо него начал Килиан Мбаппе.

Сообщается, что 31-летний форвард повредил бедро. Характер травмы и степень ее серьезности станут известны позднее.

Напомним, 12 февраля «ПСЖ» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в 16 матчах чемпионата Франции. Он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Оливье Талларона