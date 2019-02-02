Томас Тухель: «Паредес обязательно выйдет на поле во время матча с «Лионом»

Автор: Роман Шлуинский 0

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в преддверии матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» отметил, что не станет ставить нового полузащитника парижан Леандро Паредеса в стартовый состав команды на предстоящий матч. Но аргентинский футболист появится на поле.

«Паредес отлично читает игру, он способен увеличивать ее темп. У «Лиона» отличная команда. Попробуем выложиться полностью и продемонстрировать все лучшие качества в игре. Конечно, Паредесу еще рано выходить в стартовом составе «ПСЖ». Он обязательно выйдет на поле во время матча», — приводит слова Тухеля пресс-служба французского клуба.

Напомним, Леандро Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в конце января текущего года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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